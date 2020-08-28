Что едят в Сингапуре и кого сожгут в Неваде?

В последние летние выходные вам точно не придется скучать. По всему миру пройдет ряд знаменательных событий: фестивали, концерты, праздники и акции. URA.RU собрало для вас подборку лучших рекомендаций на 29 и 30 августа. Время всех событий — уральское (+ 2 к Москве).
7. Откройте в себе гурмана
Все выходные в онлайн-формате будет проходить
6. Познакомьте детей с лучшими музеями
В преддверии Дня знаний ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы традиционно представляют свои образовательные программы для детско-юношеской аудитории в рамках
5. Скажите «Да» искусству и «Нет» — войне
29 августа в 17:00 состоится благотворительный аукцион-выставка в помощь белорусским художникам и пострадавшим. Деятели искусства из разных стран предоставили свои лоты для аукциона, объединив их общим названием
4. Сходите на анти-фестиваль
В последний выходной лета, 30 августа, состоится
3. Попадите в другую реальность
Один из самых известных и ярких фестивалей планеты
2. Послушайте музыку и помогите детям
29 августа в 19:00 в Санкт-Петербурге состоится социально-благотворительный
1. Посмотрите кино вместе со всей страной
Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в пятый раз. В этом году она состоится 29 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Всё это можно будет увидеть в прямой трансляции на
Бонус: Поздравьте Казань! В ближайшие выходные Казань отметит День города и республики. В этом году оба события пройдут под эгидой двух важнейших дат для татарстанцев — 75-летия Победы и 100-летия ТАССР. Ко Дню города и республики столица подготовила масштабную программу развлечений. Выступление Сергея Безрукова, Валерия Сюткина, Нилетто и 300 залпов салюта — всё это и многое другое можно будет посмотреть в прямой онлайн-трансляции на канале ТНВ.
План на понедельник мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в