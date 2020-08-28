Что едят в Сингапуре и кого сожгут в Неваде?

Burning Man, один из самых популярных фестивалей планеты, в этом году пройдет в онлайн-формате. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В последние летние выходные вам точно не придется скучать. По всему миру пройдет ряд знаменательных событий: фестивали, концерты, праздники и акции. URA.RU собрало для вас подборку лучших рекомендаций на 29 и 30 августа. Время всех событий — уральское (+ 2 к Москве).

7. Откройте в себе гурмана

Все выходные в онлайн-формате будет проходить Сингапурский фестиваль еды (Singapore Food Festival). Шеф-повара с мировыми именами, помогут создать шедевр на собственной кухне и погрузиться в мир удивительной культуры и кулинарии Сингапура.

6. Познакомьте детей с лучшими музеями

В преддверии Дня знаний ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы традиционно представляют свои образовательные программы для детско-юношеской аудитории в рамках проекта «Музеи детям» . В 2020 году праздник впервые пройдет в онлайн-формате и до 30 августа включительно представит зрителям обширную программу трансляций, экскурсий, лекций и мастер-классов.

5. Скажите «Да» искусству и «Нет» — войне

29 августа в 17:00 состоится благотворительный аукцион-выставка в помощь белорусским художникам и пострадавшим. Деятели искусства из разных стран предоставили свои лоты для аукциона, объединив их общим названием #искусствобезопасно .

30 августа организаторы Ural Music Night проведут необычный фестиваль в новом для себя формате. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

4. Сходите на анти-фестиваль

В последний выходной лета, 30 августа, состоится онлайн-концерт уральских музыкантов ANTYfest . Организует его команда Ural Music Night. Оргкомитет обещает новый виртуальный опыт и полное погружение, в результате которого зрители попадут в фестивальную атмосферу с танцами, слэмом и публикой. Участниками онлайн-трансляции станут уральские музыканты «АлоэВера», EK-Playaz, Nuggers, «Изумруд», Kickin Jass Orchestra и многие другие.

3. Попадите в другую реальность

Один из самых известных и ярких фестивалей планеты Burning Man («Горящий человек»), собирающий десятки тысяч участников в пустыне Невада, переехал в онлайн из-за эпидемии коронавируса и порадует всех любителей киберпанка и фантазийных миров уже в это воскресенье феерическим открытием. Темой этого года станут «Мультивселенные». Организаторы не раскрывают всех деталей, но обещают, что будет не менее впечатляюще, чем на офлайн-фестивале.

2. Послушайте музыку и помогите детям

29 августа в 19:00 в Санкт-Петербурге состоится социально-благотворительный проект «Будь с городом» . Фестиваль представит благотворительные и волонтерские отечественные инициативы, а в качестве поддержки устроит трансляцию онлайн-сетов от известных артистов: Ёлки, Муси Тотабидзе, IOWA и эстрадных романтиков из группы «Марсель».

1. Посмотрите кино вместе со всей страной

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в пятый раз. В этом году она состоится 29 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Всё это можно будет увидеть в прямой трансляции на сайте партнера фестиваля .

Бонус: Поздравьте Казань! В ближайшие выходные Казань отметит День города и республики. В этом году оба события пройдут под эгидой двух важнейших дат для татарстанцев — 75-летия Победы и 100-летия ТАССР. Ко Дню города и республики столица подготовила масштабную программу развлечений. Выступление Сергея Безрукова, Валерия Сюткина, Нилетто и 300 залпов салюта — всё это и многое другое можно будет посмотреть в прямой онлайн-трансляции на канале ТНВ.