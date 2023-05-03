Путин предостерег губернаторов от войны элит в регионах

Президент представил альтернативу конфликтам

03 мая 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что примирение региональных элит способствует социально-экономическому развитию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, что несет прекращение войны среди региональных элит. Пример Нижегородской области, с губернатором которой Глебом Никитиным глава государства встретился 3 мая, говорит о том, что примирение противоборствующих сторон способствует интенсивному социально-экономическому развитию, комментируют URA.RU эксперты. По словам политологов, от этого выигрывают все — и бизнес, и жители, и власти. Встречу с нижегородским губернатором Путин начал с вопроса о ситуации на крупнейших предприятиях области, значительная часть из которых представляют оборонно-промышленный комплекс. По словам Никитина, загрузка выросла примерно на 18%. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, заказ в части обеспечения нужд СВО исполняется надлежащим образом», — заверил Никитин. Нижегородский губернатор Глеб Никитин считается одним из наиболее успешных глав регионов, говорят политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В справке к встрече Путин заметил пункт «Высокая устойчивость и быстрая адаптивность». «Имеется в виду к современным условиям?» — уточнил президент. Никитин подтвердил: нижегородским предприятиям действительно пришлось приспосабливаться к санкциям, к работе в новых условиях. Год назад существовала реальная угроза массового закрытия заводов. Однако сейчас риски сняты. Более того, в разных отраслях промышленности наблюдается рост производства. Сохранено одно из главных предприятие региона — Горьковский автозавод (ГАЗ). «У них количество заказов увеличивается. Армия много заказывает», — заметил президент Путин. Устаревшие трамваи уйдут в прошлое с улиц Нижнего Новгорода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на пандемию коронавируса и санкции, Нижегородской области за последние пять лет удалось резко улучшить инвестиционный климат: если в 2017—2018 годах регион был на 70 месте, сейчас — на пятом, сообщил губернатор. Это и частные, и бюджетные инвестиции. Область еще в 2021 году одной из первых в России получила инфраструктурный бюджетный кредит. «В целом правительственной комиссией одобрено проектов на 107 миллиардов рублей, и уже больше 70 процентов от этих объемов законтрактовано», — сообщил Никитин. Президент тут же заметил: «Вы активно себя повели. Вовремя среагировали». Нижегородская область стала одним из крупнейших получателей инфраструктурных бюджетных кредитов в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Нижнем Новгороде строится новый ледовый дворец, идет замена трамвайной сети. «Мы полностью перестраиваем все рельсы. Меняем подвижной состав — 170 единиц. Причем подвижной состав будем производить у себя, о чем договорились с белорусскими партнерами», — сообщил глава региона и в завершение своего доклада попросил президента о поддержке на предстоящих губернаторских выборах. Путин отметил, что это «прежде всего зависит от позиции жителей области». «Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты — они очевидно положительные. Вы проявили инициативу, настойчивость для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал президент. В рейтинге Агентства стратегических инициатив (на фото — руководитель АСИ Светлана Чупшева) Нижегородская область за пять лет поднялась с 70 на 5 место Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поддержка Никитина со стороны Путина объяснима: губернатор оказался хорошим лоббистом и «успешным технократом, который реализовал множество политических и экономических задач», объяснил URA.RU руководитель Нижегородского отделения Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Все, что удалось Никитину реализовать за прошедшие пять лет, по мнению политолога, получилось благодаря политической стабильности в регионе. «С приходом Никитина войны региональных элит остались в прошлом. Нет фронды, нет противоречий между региональной и муниципальной властью. Нет [протестных] выступлений, информационные войны и потоки грязи остались в прошлом. Региональные элиты и нижегородская общественность восприняли его как безусловного лидера. Начался процесс конструктивного сотрудничества и развития. Далеко не все губернаторы могут похвастаться таким результатом. В Нижегородской области политическая стабильность и предсказуемость присутствует, и это один из ключевых критериев для президента», — убежден политолог. Статья по теме Путин определил план вывода российского автопрома из кризиса Политическая стабильность позволила Никитину начать реализовывать крупнейшие проекты, в том числе по модернизации городского электротранспорта, о котором он рассказал президенту. Продолжается и строительство метро — это тот самый проект, о котором Путин говорил в своем послании в 2021 году, когда объявил о введении инструмента инфраструктурных бюджетных кредитов. По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, губернатору удалось завести в регион «очень серьезные федеральные деньги, и они достаточно эффективно были использованы». Как отметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, для Путина главным критерием оценки эффективности работы любого губернатора являются реальные дела и польза для людей. «Тот факт, что Нижегородская область при Никитине сильно продвинулась вперед, сыграло важную роль в позитивной оценке, которую президент дал Никитину. Это подтверждает, что уровень и качество жизни людей остаются одним из приоритетов Кремля», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что несет прекращение войны среди региональных элит. Пример Нижегородской области, с губернатором которой Глебом Никитиным глава государства встретился 3 мая, говорит о том, что примирение противоборствующих сторон способствует интенсивному социально-экономическому развитию, комментируют URA.RU эксперты. По словам политологов, от этого выигрывают все — и бизнес, и жители, и власти. Встречу с нижегородским губернатором Путин начал с вопроса о ситуации на крупнейших предприятиях области, значительная часть из которых представляют оборонно-промышленный комплекс. По словам Никитина, загрузка выросла примерно на 18%. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, заказ в части обеспечения нужд СВО исполняется надлежащим образом», — заверил Никитин. В справке к встрече Путин заметил пункт «Высокая устойчивость и быстрая адаптивность». «Имеется в виду к современным условиям?» — уточнил президент. Никитин подтвердил: нижегородским предприятиям действительно пришлось приспосабливаться к санкциям, к работе в новых условиях. Год назад существовала реальная угроза массового закрытия заводов. Однако сейчас риски сняты. Более того, в разных отраслях промышленности наблюдается рост производства. Сохранено одно из главных предприятие региона — Горьковский автозавод (ГАЗ). «У них количество заказов увеличивается. Армия много заказывает», — заметил президент Путин. Несмотря на пандемию коронавируса и санкции, Нижегородской области за последние пять лет удалось резко улучшить инвестиционный климат: если в 2017—2018 годах регион был на 70 месте, сейчас — на пятом, сообщил губернатор. Это и частные, и бюджетные инвестиции. Область еще в 2021 году одной из первых в России получила инфраструктурный бюджетный кредит. «В целом правительственной комиссией одобрено проектов на 107 миллиардов рублей, и уже больше 70 процентов от этих объемов законтрактовано», — сообщил Никитин. Президент тут же заметил: «Вы активно себя повели. Вовремя среагировали». За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Нижнем Новгороде строится новый ледовый дворец, идет замена трамвайной сети. «Мы полностью перестраиваем все рельсы. Меняем подвижной состав — 170 единиц. Причем подвижной состав будем производить у себя, о чем договорились с белорусскими партнерами», — сообщил глава региона и в завершение своего доклада попросил президента о поддержке на предстоящих губернаторских выборах. Путин отметил, что это «прежде всего зависит от позиции жителей области». «Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты — они очевидно положительные. Вы проявили инициативу, настойчивость для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал президент. Поддержка Никитина со стороны Путина объяснима: губернатор оказался хорошим лоббистом и «успешным технократом, который реализовал множество политических и экономических задач», объяснил URA.RU руководитель Нижегородского отделения Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. Все, что удалось Никитину реализовать за прошедшие пять лет, по мнению политолога, получилось благодаря политической стабильности в регионе. «С приходом Никитина войны региональных элит остались в прошлом. Нет фронды, нет противоречий между региональной и муниципальной властью. Нет [протестных] выступлений, информационные войны и потоки грязи остались в прошлом. Политическая стабильность позволила Никитину начать реализовывать крупнейшие проекты, в том числе по модернизации городского электротранспорта, о котором он рассказал президенту. Продолжается и строительство метро — это тот самый проект, о котором Путин говорил в своем послании в 2021 году, когда объявил о введении инструмента инфраструктурных бюджетных кредитов. По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, губернатору удалось завести в регион «очень серьезные федеральные деньги, и они достаточно эффективно были использованы». Как отметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, для Путина главным критерием оценки эффективности работы любого губернатора являются реальные дела и польза для людей. «Тот факт, что Нижегородская область при Никитине сильно продвинулась вперед, сыграло важную роль в позитивной оценке, которую президент дал Никитину. Это подтверждает, что уровень и качество жизни людей остаются одним из приоритетов Кремля», — отметил эксперт.