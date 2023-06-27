Россия готовит усиление связей с Китаем

Власти и МИД начнут с самой важной сферы

27 июня 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

РФ старается вывести экономические отношения с Поднебесной на новый уровень Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Министерство иностранных дел РФ (МИД) налаживает политические отношения с Китаем, чтобы российские власти могли нарастить отстающие торгово-экономические связи. Так доктор экономических наук, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский комментирует в интервью URA.RU проходящую 26—27 июня в Пекине международную конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». По его словам, в политическом смысле страны конкурентоспособны, теперь необходимо подтянуть остальные сферы. — Андрей Владимирович, согласно анонсу, Россия и Китай должны в закрытой части конференции обсудить «наиболее чувствительные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня». О чем пойдет речь? Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на конференции по вопросу сотрудничества с Пекином Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Самое главное, чего нам не хватает с Китаем — это развития торгово-экономических отношений. Нам нужен больший объем взаимных инвестиций, научно-технического сотрудничества. Объем торговли увеличился в последнее время, но, в основном, за счет энергоресурсов, которых Китаю не хватает. Страна добывает 200 млн тонн нефти в год, а потребляет 750 млн. Как вы понимаете, остается люфт в 500 млн. Причем Россия, в лучшем случае, 100 млн тонн поставляет в Поднебесную. По газу ситуация похожая. Сейчас мы должны определиться, как мы хотим сотрудничать с Китаем. Мы только поставляем энергоресурсы или собираемся сотрудничать глубже? Если последнее, то надо подписывать инвестиционные документы. Пока в этом вопросе, к сожалению, дыра. — Вы говорите об экономическом сотрудничестве, однако в конференции принимает участие Министерство иностранных дел. Они тоже вовлечены в эту работу? Политическое сотрудничество РФ и Китая — на высоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Не совсем так. Все же за сотрудничество в экономической, научно-технической сфере напрямую ответственен кабинет министров, администрация президента. МИД — это работа по вопросам в политической сфере, по международным отношениям. Не так давно заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко встретился в ходе рабочей поездки с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Пекине. Они, в частности, договорились о комплексном продвижении двустороннего сотрудничества. В этом смысле работа движется активно, а в экономической плоскости — нет. — То есть по итогам конференции не стоит ожидать прорывов в вопросе сотрудничества на уровне МИД? Статья по теме Зачем страны Запада провели тайные переговоры в Дании по Украине — Прорыва — точно нет. В конце-концов, какие изменения еще можно ожидать? У нас уже итак сделано все, что можно. На этом уровне мы сотрудничаем максимально плотно, в том числе совместно участвуем в военных маневрах. — Кажется, что политическое сближение между странами должно подтягивать вслед за собой экономическое. — Совершенно верно, в этом и смысл всей работы. Но пока все еще последнее сильно уступает первому. А ведь есть еще и финансовый уровень. Он еще ниже экономического и пока не способен, как положено, поддержать торговое сотрудничество. В политическом смысле мы, если сравнивать с Китаем, вполне конкурентоспособны, мы почти равный конкурент. А вот если говорить о внешнеэкономических связях, то пока Пекин заинтересован больше в Европе, они от нее больше зависят, в частности в вопросе микрочипов. На ХХ съезде Коммунистической партии Китая (о нем упоминается в анонсе конференции — прим. URA.RU) было как раз решено вложиться в развитие науки и техники для того, чтобы к 2030 году избавиться в этом направлении от зависимости от Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство иностранных дел РФ (МИД) налаживает политические отношения с Китаем, чтобы российские власти могли нарастить отстающие торгово-экономические связи. Так доктор экономических наук, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский комментирует в интервью URA.RU проходящую 26—27 июня в Пекине международную конференцию «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». По его словам, в политическом смысле страны конкурентоспособны, теперь необходимо подтянуть остальные сферы. — Андрей Владимирович, согласно анонсу, Россия и Китай должны в закрытой части конференции обсудить «наиболее чувствительные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня». О чем пойдет речь? — Самое главное, чего нам не хватает с Китаем — это развития торгово-экономических отношений. Нам нужен больший объем взаимных инвестиций, научно-технического сотрудничества. Объем торговли увеличился в последнее время, но, в основном, за счет энергоресурсов, которых Китаю не хватает. Страна добывает 200 млн тонн нефти в год, а потребляет 750 млн. Как вы понимаете, остается люфт в 500 млн. Причем Россия, в лучшем случае, 100 млн тонн поставляет в Поднебесную. По газу ситуация похожая. Сейчас мы должны определиться, как мы хотим сотрудничать с Китаем. Мы только поставляем энергоресурсы или собираемся сотрудничать глубже? Если последнее, то надо подписывать инвестиционные документы. Пока в этом вопросе, к сожалению, дыра. — Вы говорите об экономическом сотрудничестве, однако в конференции принимает участие Министерство иностранных дел. Они тоже вовлечены в эту работу? — Не совсем так. Все же за сотрудничество в экономической, научно-технической сфере напрямую ответственен кабинет министров, администрация президента. МИД — это работа по вопросам в политической сфере, по международным отношениям. Не так давно заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко встретился в ходе рабочей поездки с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом в Пекине. Они, в частности, договорились о комплексном продвижении двустороннего сотрудничества. В этом смысле работа движется активно, а в экономической плоскости — нет. — То есть по итогам конференции не стоит ожидать прорывов в вопросе сотрудничества на уровне МИД? — Прорыва — точно нет. В конце-концов, какие изменения еще можно ожидать? У нас уже итак сделано все, что можно. На этом уровне мы сотрудничаем максимально плотно, в том числе совместно участвуем в военных маневрах. — Кажется, что политическое сближение между странами должно подтягивать вслед за собой экономическое. А вот если говорить о внешнеэкономических связях, то пока Пекин заинтересован больше в Европе, они от нее больше зависят, в частности в вопросе микрочипов. На ХХ съезде Коммунистической партии Китая (о нем упоминается в анонсе конференции — прим. URA.RU) было как раз решено вложиться в развитие науки и техники для того, чтобы к 2030 году избавиться в этом направлении от зависимости от Запада.