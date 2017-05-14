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14 мая 2017
13 мая 2017
15:58  14 мая 2017 0

Лавров с президентом Чехии посмеялись над своей привычкой курить

Лавров не скрывает, что ему нравится куритьФото: Wikimedia Commons

Лавров с президентом Чехии посмеялись над своей привычкой курить. Разговор о курении между политиками состоялся в Пекине перед началом переговоров.

Как сообщает РИА «Новости», президент Чехии Милош Земан поприветствовал членов российской делегации и отдельно обратился к Сергею Лаврову.

«Добрый день, господин министр, вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить», — сказал Земан.

Присутствовавший рядом Владимир Путин с улыбкой уточнил: «Не рекомендую», а глава МИД так же с улыбкой продолжил: «Это не столько президент, сколько наша Государственная дума».

Известно, что Сергей Лавров является заядлым курильщиком, в свое время он даже отстоял право курить в ООН. Впрочем, законы Российской Федерации министр не нарушает и не позволяет себе дымить в здании МИД.

Евгений Лазарев
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