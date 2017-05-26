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26 мая 2017
16:46  26 мая 2017 0

Лимузин Трампа застрял в королевских воротах в Брюсселе

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп прогулялся пешком из-за своего автоФото: depositphotos.com © URA.RU

Автомобиль президента США Дональда Трампа не смог проехать в королевские ворота брюссельского дворца из-за внушительных габаритов. Во дворце Трампа ждали король Бельгии Филипп и королева Матильда.

Из-за инцидента американский лидер прошел пешком по королевскому двору в сопровождении охраны, которая была готова к подобному развитию событий, передает телеканал 360.

Причиной инцидента стали габариты служебного лимузина Дональда Трампа под названием «Зверь», который имеет очень толстые двери и корпус.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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