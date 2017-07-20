Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил молдавскому министру иностранных дел и европейской интеграции Андрею Галбуру. Тот ранее предупредил МИД РФ о том, что в небе над республикой запрещен пролет самолетов российских воздушно-космических сил.
«Я не понял, кто там мне чего запретил», — прокомментировал в своем микроблоге Twitter ситуацию Рогозин, который собирается посетить Молдавию в конце этого месяца. По словам вице-премьера, он обязательно прилетит в страну. «Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — приводит слова Рогозина портал «Дни.ру».
Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) направило письмо в посольство России в Кишиневе с предложением российской делегации отменить свой визит. В документе отмечается, что пересечение воздушного пространства Молдавии военными самолетами с российской делегацией невозможно.
Недружелюбные жесты правительства республики раскритиковал уже и президент Молдавии Игорь Додон. Он посетовал, что прибытие американского самолета с группой генералов не вызвало у кабинета министров никаких вопросов.