{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
Главные новости Москвы
15:02  20 июля 2017 6

«Я не понял, кто там мне чего запретил». Рогозин поставил на место наглого министра

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Рогозин прилетит в Молдавию в любом случаеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил молдавскому министру иностранных дел и европейской интеграции Андрею Галбуру. Тот ранее предупредил МИД РФ о том, что в небе над республикой запрещен пролет самолетов российских воздушно-космических сил.

«Я не понял, кто там мне чего запретил», — прокомментировал в своем микроблоге Twitter ситуацию Рогозин, который собирается посетить Молдавию в конце этого месяца. По словам вице-премьера, он обязательно прилетит в страну. «Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — приводит слова Рогозина портал «Дни.ру».

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) направило письмо в посольство России в Кишиневе с предложением российской делегации отменить свой визит. В документе отмечается, что пересечение воздушного пространства Молдавии военными самолетами с российской делегацией невозможно.

Недружелюбные жесты правительства республики раскритиковал уже и президент Молдавии Игорь Додон. Он посетовал, что прибытие американского самолета с группой генералов не вызвало у кабинета министров никаких вопросов.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров