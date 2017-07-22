03:50 22 июля 2017 0

Российский вице-премьер собирается доехать до Кишинева на мотоцикле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter прокомментировал информацию о том, что он прилетит в Молдавию на военном самолете. Ранее стало известно, что политик посетит Кишинев в связи с 25-летием начала миротворческой операции в Приднестровье.

«Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолете, а потом, поверив в эту чушь, устроили переполох. Премьер РМ не хочет, чтобы я прилетел на самолете. Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл?», — поинтересовался Рогозин. На своей странице в Facebook он также предложил подписчикам предложить свой вариант транспорта, на котором вице-премьеру стоит отправиться в Молдавию.



Ранее правительство Молдавии предложило российской делегации отменить свой визит в Кишинев. Руководство республики также отметило, что пролет военных самолетов РФ запрещен. В ответ на это Рогозин заявил, что визит состоится и никакие запреты не помешают вице-премьеру провести встречи с президентом Молдавии Додоном и руководителями Приднестровья.