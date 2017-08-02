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02 августа 2017
Главные новости Москвы
20:28  02 августа 2017 0

Сибиряк заставил турфирму заплатить за вонючий номер 50 тысяч рублей

Элементы интерьеров ресторанов Калачи и Jung Su. Екатеринбург, туалет, унитаз, роспись, жостовская роспись
Отдых в отеле испортил запах канализацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Новосибирска отсудил у туристической фирмы деньги за то, что для его семьи на курорте забронировали номер, в котором оказался стойкий запах канализации.

Через турфирму сибиряк приобрел путевки на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Семью заселили в забронированный номер в гостиницы, однако там невозможно было находиться даже пять минут из-за стойкого запаха канализации, пишет портал «Ридус».

Мужчина просил администрацию предоставить им другой номер, однако в отеле его предоставить не смогли. Семье пришлось переехать в другую гостиницу и самим заплатить за проживание.

Возмещать убытки турфирма клиенту отказалась, и тогда он обратился в суд, который обязал туроператора вернуть деньги за путевку в размере 50 тысяч рублей.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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