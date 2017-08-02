Сибиряк заставил турфирму заплатить за вонючий номер 50 тысяч рублей

Житель Новосибирска отсудил у туристической фирмы деньги за то, что для его семьи на курорте забронировали номер, в котором оказался стойкий запах канализации.
Через турфирму сибиряк приобрел путевки на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Семью заселили в забронированный номер в гостиницы, однако там невозможно было находиться даже пять минут из-за стойкого запаха канализации, пишет портал «Ридус».
Мужчина просил администрацию предоставить им другой номер, однако в отеле его предоставить не смогли. Семье пришлось переехать в другую гостиницу и самим заплатить за проживание.
Возмещать убытки турфирма клиенту отказалась, и тогда он обратился в суд, который обязал туроператора вернуть деньги за путевку в размере 50 тысяч рублей.