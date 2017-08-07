Ведущий Андрей Малахов сменил профессию. СКРИН

Ведущий «Первого канала» Андрей Малахов интересным образом прокомментировал слухи о своем уходе из передачи «Пусть говорят». В Twitter он опубликовал анкету гостя отеля, где в графе «профессия» указал «Ютубер, блогер».
Ранее СМИ стала известна информация о возможном уходе Малахова с главного телеканала России. Сегодня, 7 августа, он написал заявление об уходе. Согласно слухам, ведущий, проработавший на «Первом» 25 лет, может уйти на телеканал «Россия», где составит конкуренцию Борису Корчевникову.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», информацию о том, что Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК в пресс-службах телеканалов пока не комментируют.