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07 августа 2017
20:03  07 августа 2017 0

Ведущий Андрей Малахов сменил профессию. СКРИН

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
Интригующее неформальное заявление ведущий сделал в "Твиттере"Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Ведущий «Первого канала» Андрей Малахов интересным образом прокомментировал слухи о своем уходе из передачи «Пусть говорят». В Twitter он опубликовал анкету гостя отеля, где в графе «профессия» указал «Ютубер, блогер».

Ранее СМИ стала известна информация о возможном уходе Малахова с главного телеканала России. Сегодня, 7 августа, он написал заявление об уходе. Согласно слухам, ведущий, проработавший на «Первом» 25 лет, может уйти на телеканал «Россия», где составит конкуренцию Борису Корчевникову.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», информацию о том, что Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК в пресс-службах телеканалов пока не комментируют.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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