Погиб сирийский генерал, три года возглавлявший оборону блокированного Дейр-эз-Зора

В Сирии скончался один самых известных и популярных в народе военачальников. Генерал-майор Иссам Захреддин более трех лет руководил обороной окруженного со всех сторон террористами из ИГИЛ (запрещенная в России организация) города Дейр-эз-Зора и погиб после снятия блокады.
«Генерал Иссам Захреддин погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщает агентство РИА «Новости».
В начале гражданской войны в Сирии генерал Захреддин командовал республиканской гвардией и организовал оборону столицы страны Дамаска. После этого в 2013 году он был направлен в осажденный Дейр-эз-Зор, где возглавил оборону города.
После снятия блокады с города Дейр-эз-Зора сирийская армия продолжает наступление и освобождает территорию на восточном берегу Евфрата. По последним данным, боевиков выбили из села Хатла на севере провинции, перерезав пути снабжения террористов из Ирака.