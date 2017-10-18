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18 октября 2017
16:57  18 октября 2017 0

Погиб сирийский генерал, три года возглавлявший оборону блокированного Дейр-эз-Зора

Иссам Захреддин пережил блокаду и погиб после освобождения городаФото: Михаил Воскресенский, РИА "Новости"
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии скончался один самых известных и популярных в народе военачальников. Генерал-майор Иссам Захреддин более трех лет руководил обороной окруженного со всех сторон террористами из ИГИЛ (запрещенная в России организация) города Дейр-эз-Зора и погиб после снятия блокады.

«Генерал Иссам Захреддин погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщает агентство РИА «Новости».

В начале гражданской войны в Сирии генерал Захреддин командовал республиканской гвардией и организовал оборону столицы страны Дамаска. После этого в 2013 году он был направлен в осажденный Дейр-эз-Зор, где возглавил оборону города.

После снятия блокады с города Дейр-эз-Зора сирийская армия продолжает наступление и освобождает территорию на восточном берегу Евфрата. По последним данным, боевиков выбили из села Хатла на севере провинции, перерезав пути снабжения террористов из Ирака.

Карта боевых действий в Сирии на 18 октября 2017 года
Фото: syria.liveuamap.com/

Александр Лукманов
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