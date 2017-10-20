04:43 20 октября 2017 0

Известный режиссер очень сожалеет, что не смог ничего изменить ФОТО: Wikimedia Commons

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино заявил, что на протяжении многих лет знал о том, как известный продюсер Харви Вайнштейн обращался с женщинами. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал, — заявил Тарантино, намекнув на несколько эпизодов с участием знаменитых актрис. — Это было больше, чем обычные слухи, обычные сплетни. Это было не из вторых рук. Я знал, что он сделал пару таких вещей».

Со слов Тарантино, его бывшая возлюбленная, актриса Мира Сорвино, жаловалась ему о неприличном поведении со стороны Вайнштейна, который ее «лапал». Спустя несколько лет, еще одна актриса поделилась с режиссером схожей ситуацией. Также Тарантино знал и о договоре между актрисой Роуз Макгоуэн и Вайнштейном.

Кинорежиссер признается, что на протяжении многих лет слышал разные истории о подобных случаях, но все равно продолжал сотрудничать и снимать фильмы, продюссируемые Вайнштейном. Сейчас он сильно об этом сожалеет, передает Life.ru

«Всё, что я говорю сейчас, будет звучать как дерьмовое оправдание», — сказал Тарантино, извинившись за то, что не смог ничего не изменить.

Тарантино заявил, что ему стыдно и он перестает сотрудничать с Харви Вайнштейном, который был исполнительным продюсером многих его кинолент.

Как ранее сообщало «URA.RU», продюсер культовых фильмов, в числе которых «Криминальное чтиво», «Властелин колец» и «Убить Билла», Харви Вайнштейн оказался в центре сексуального скандала. Почти 40 женщин сообщили о сексуальных домогательствах продюсера. После того, как факты были преданы огласке, Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии, а также отправили лечить сексуальную зависимость.