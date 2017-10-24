«Почта России» не успела доставить в Telegram письмо из ФСБ

«Почта России» не смогла в срок доставить в администрацию Telegram запрос Федеральной службы безопасности о передаче данных по переписке нескольких пользователей. Руководство Telegram должно было предоставить информацию до 19 июля, но получило письмо только 21 числа.
Об истории с письмом в своем telegram-канале рассказал председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы создателей мессенджера. «12 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля. Но „Почта России“ доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», — написал Чиков.
Он опубликовал копию ответа из «Почты России» в ФСБ, в котором почтовый оператор приносит извинения спецслужбе за «ненадлежащее исполнение предоставленной услуги». В документе говорится, что заказное письмо в Великобританию на имя генерального директора мессенджера Telegram было принято 14 июля и вручено адресату 21 июля. «Установить причину недоставки уведомления отправителю не предоставляется возможным», — говорится в документе.
Ранее Мещанский районный суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, пишет «Национальная служба новостей». Руководство мессенджера признали виновным в том, что оно отказалось предоставить ФСБ информацию для «декодирования» сообщений пользователей. После этого основатель Telegram Павел Дуров объявил о начале сотрудничества с юристами «Агоры» для обжалования решения.
В октябре стало известно, что сотрудники «Почты России» потеряли служебное письмо вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, которое она отправила в Республику Коми. После этого стало известно, что почтовый оператор проведет проверку по факту пропажи документов.
Глава «Почты России» Николай Подгузов в сентябре рассказал, что обращался в правительство России с просьбой увеличить финансирование организации для улучшения работы. Однако вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что дополнительных денег почта не получит.