Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в преследовании оппозиционеров грузинского происхождения.
«Моего друга Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя выслали в Грузию самолётом Национальной гвардии Украины на спецрейсе», — написал Михаил Саакашвили в Facebook.
Саакашвили считает, что приказ на преследование и депортацию грузин отдал лично Петр Порошенко, сообщает RT.
Оппозиционно настроенный политик считает, что на Украине царит беспредел. Он, будучи лишен украинского гражданства, сам находится в подвешенном состоянии. Грузинские власти требуют выдачи своего бывшего президента Саакашвили, так как на родине он проходит обвиняемым по ряду уголовных дел о хищении денег.
Украинский блогер Юрий Касьянов обвинил Порошенко в сговоре с российскими властями, которые, якобы, разрешили пролет над российской территорией военного самолета украинских ВВС.