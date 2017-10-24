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24 октября 2017
Главные новости Москвы
16:08  24 октября 2017 0

Саакашвили обвинил Порошенко в похищении грузин. СКРИН

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили боится депортации в Грузию, где его ждет тюрьмаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в преследовании оппозиционеров грузинского происхождения.

«Моего друга Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя выслали в Грузию самолётом Национальной гвардии Украины на спецрейсе», — написал Михаил Саакашвили в Facebook.

Саакашвили считает, что приказ на преследование и депортацию грузин отдал лично Петр Порошенко, сообщает RT.

Оппозиционно настроенный политик считает, что на Украине царит беспредел. Он, будучи лишен украинского гражданства, сам находится в подвешенном состоянии. Грузинские власти требуют выдачи своего бывшего президента Саакашвили, так как на родине он проходит обвиняемым по ряду уголовных дел о хищении денег.

Украинский блогер Юрий Касьянов обвинил Порошенко в сговоре с российскими властями, которые, якобы, разрешили пролет над российской территорией военного самолета украинских ВВС.

Фото: Юрий Касьянов, facebook

Александр Лукманов
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