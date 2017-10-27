Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подарил полмиллиона рублей пенсионерке, на которые она купила квартиру и съехала из неблагоустроенного жилья.
Последние 30 лет своей жизни 79-летняя Нина Макеева ютилась в здании конюшни, построенной на территории Брянской области в позапрошлом веке. Местные власти не могли решить жилищный вопрос старушки.
Пенсионерка рассказала о своей проблеме в программе «Мужское/женское», выходящей на «Первом канале». После этого неизвестный меценат анонимно перевел Макеевой 500 тысяч рублей. Как пишет РИА «Новости», дарителем мог быть Шнуров.
На полученные деньги пенсионерка приобрела двухкомнатную квартиру и покинула неотапливаемую конюшню.
Как ранее сообщало «URA.RU», Шнуров посвятил стихотворные строчки Екатеринбургу.