Уральские директора школ вошли в десятку лучших по России

07:04 07 ноября 2017 0

Уральские директора школ признаны одними из лучших в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 3 ноября, в Москве были объявлены результаты Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017». В десятке лучших, помимо прочих, оказались руководители из Перми, Екатеринбурга, Ямала.

Тема конкурса звучала как «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Желающих представить свои меры решения этого вопроса, как пишет «Ямал-Регион» оказалось больше 300. На заочном туре организаторы отобрали 30 участников, которых пригласили в Москву на следующий этап.

В их число вошли: директор школы № 43 Белова Елена (топ-10), № 107 Камка Светлана, № 143 Краева Ирина, № 180 Крылов Алексей, № 29 Мухаметшина Екатерина, № 137 Палкина Светлана [Екатеринбург], Школы бизнеса и предпринимательства Горбунова Ирина и №108 Звегинцева Елена (топ-10) [Пермь], Обдорской гимназии Салехарда Овсяник Игорь (топ-10) и Сеяхинской школы-интерната Резвина Ирина [ЯНАО].