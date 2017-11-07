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07 ноября 2017
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07:04  07 ноября 2017 0

Уральские директора школ вошли в десятку лучших по России

Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, школа, наука, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Уральские директора школ признаны одними из лучших в РоссииФото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 3 ноября, в Москве были объявлены результаты Всероссийского конкурса «Директор школы — 2017». В десятке лучших, помимо прочих, оказались руководители из Перми, Екатеринбурга, Ямала.

Тема конкурса звучала как «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии». Желающих представить свои меры решения этого вопроса, как пишет «Ямал-Регион» оказалось больше 300. На заочном туре организаторы отобрали 30 участников, которых пригласили в Москву на следующий этап.

В их число вошли: директор школы № 43 Белова Елена (топ-10), № 107 Камка Светлана, № 143 Краева Ирина, № 180 Крылов Алексей, № 29 Мухаметшина Екатерина, № 137 Палкина Светлана [Екатеринбург], Школы бизнеса и предпринимательства Горбунова Ирина и №108 Звегинцева Елена (топ-10) [Пермь], Обдорской гимназии Салехарда Овсяник Игорь (топ-10) и Сеяхинской школы-интерната Резвина Ирина [ЯНАО].

Сергей Демин
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