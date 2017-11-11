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12 ноября 2017
11 ноября 2017
22:48  11 ноября 2017 0

На Украине призвали пускать россиян только по визам

Евромайдан. Киев (Украина), яценюк арсений
Бывший премьер Украины зовет страну в НАТО и ЕСФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Ввести визовый режим с Россией и вступить в НАТО призывает Украину партия «Народный фронт». Об этом заявил лидер политической силы, бывший украинский премьер Арсений Яценюк после съезда «Народного фронта» 11 ноября.

Введение визового режима Яценюк назвал необходимостью. Он также заявил о поддержке идеи ввода миротворческих сил в Донбасс. Впрочем, Яценюк уточнил, что такое решение должно приниматься с учетом украинских интересов, чтобы избежать новых конфликтов, передает РИА «Новости».

Также «Народный фронт» призвал страны НАТО и Евросоюз определить четкие критерии для вступления Украины в эти альянсы.

Кроме того, Яценюк заявил о президентских амбициях его партии. «Мы примем решение, кого партия выдвигает и поддерживает на должность президента страны», — отметил он.

Выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.

Ранее украинские политики предложили прекратить транспортное сообщение с Россией.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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