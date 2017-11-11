Ввести визовый режим с Россией и вступить в НАТО призывает Украину партия «Народный фронт». Об этом заявил лидер политической силы, бывший украинский премьер Арсений Яценюк после съезда «Народного фронта» 11 ноября.
Введение визового режима Яценюк назвал необходимостью. Он также заявил о поддержке идеи ввода миротворческих сил в Донбасс. Впрочем, Яценюк уточнил, что такое решение должно приниматься с учетом украинских интересов, чтобы избежать новых конфликтов, передает РИА «Новости».
Также «Народный фронт» призвал страны НАТО и Евросоюз определить четкие критерии для вступления Украины в эти альянсы.
Кроме того, Яценюк заявил о президентских амбициях его партии. «Мы примем решение, кого партия выдвигает и поддерживает на должность президента страны», — отметил он.
Выборы президента Украины должны состояться в 2019 году.
Ранее украинские политики предложили прекратить транспортное сообщение с Россией.