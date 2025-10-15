Лавров рассказал о попытках «сбить с пути истинного» Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках западных союзников повлиять на президента США Дональда Трампа после его переговоров на Аляске. Об этом глава МИД рассказал, отвечая вопрос об угрозе американского лидера поставить «Томагавки».
«Они же не скрывают того, что хотят Дональда Трампа „сбить с пути истинного“, как у нас принято говорить; с того пути, который он сам своими политическими инстинктами определил для себя», — приводит слова Лаврова «Коммерсант». Он отметил, что на президента США давят западные коллеги.
Глава МИД также подчеркнул, что Запад стремится затянуть процесс принятия решений и убедить Трампа в том, что именно российская сторона препятствует достижению мира. По мнению Лаврова, президент США склонен к быстрой выработке решений, чем и пытаются воспользоваться его оппоненты. Он добавил, что публичные заявления Трампа о военных ракетах не связаны с ключевыми аспектами, обсуждавшимися на встречах на Аляске.
Ранее, американский лидер выразил разочарование позицией Владимира Путина по украинскому конфликту и не поздравил российского президента с днем рождения, что эксперты расценили как шаг к обострению отношений. На фоне этого в России отмечают, что угроза поставок «Томагавков» на Украину может серьезно осложнить диалог между странами, а давление западных союзников влияет на решения американского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.