Лавров высказался о судьбе «стамбульского процесса»

Российская сторона продолжает ждать ответа от Украины на предложения по модернизации переговорного процесса, включая создание трех рабочих групп и повышение уровня делегаций. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью.
«Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы — не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс. Ждем ответа.», — отметил Лавров для издания «Коммерсант».
Предложение о повышении статуса участников переговоров было положительно воспринято администрацией Трампа по итогам встречи, прошедшей на Аляске. Ранее украинская сторона высказывала недовольство ограниченными полномочиями своих делегатов. В то же время российские инициативы продолжают оставаться без ответа со стороны Киева.
Переговоры продолжаются в рамках стамбульского процесса. Однако их эффективность ограничивается отсутствием политических решений и разногласиями по формату работы делегаций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров заявляли, что Киев не реагирует на предложения Москвы о создании рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, а также на инициативу повысить статус переговорщиков. Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к диалогу в различных форматах, однако отсутствие официального ответа со стороны Украины тормозит развитие переговорного процесса.
