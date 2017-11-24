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24 ноября 2017
09:58  24 ноября 2017 0

Сургутский мэр взял на работу экс-прокурора из ЯНАО. Его предшественник засудил администрацию

Антон Казанцев стал чиновникомФото: страница Вадима Шувалова «ВКонтакте»

Контрольное управление администрации Сургута возглавил Антон Казанцев. Об этом мэр города Вадим Шувалов сообщил на своей странице в соцсети.

Антон Казанцев работал в полиции и прокуратуре в Курганской области, с 2009 года служит на Ямале. В ЯНАО Казанцев был помощником и заместителем прокурора Муравленко, возглавлял прокуратуру Пуровского района. Отметим, на Ямале работал советник мэра Шувалова Александр Оверчук.

Как ранее сообщало «URA.RU», предыдущего руководителя контрольного управления Владимира Яремаченко в мэрии уволили из-за неоднократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Чиновник через суд обжаловал действия администрации и выиграл дело, однако после ушел, не желая работать в команде Шувалова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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