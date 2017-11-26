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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:04  26 ноября 2017 0

Прощание с Дмитрием Хворостовским покажут в прямом эфире

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
Прощание с Хворостовским пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в МосквеФото: commons.wikimedia.org

Церемонию прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским и гражданскую панихиду покажут в прямом эфире на большом экране филармонии в его родном Красноярске. Кроме того, увидеть церемонию прощания с певцом можно будет в онлайн-режиме на сайте www.meloman.ru.

Как сообщила РЕН ТВ министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, трансляция начнется в 11.00 по московскому времени.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после продолжительной болезни — он боролся с раком мозга. Певцу было 55 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», тело Хворостовского будет кремировано. Одну урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 28 ноября. Другую — в Красноярске, на родине певца. Прощание с Хворостовским пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Наталья Володина
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