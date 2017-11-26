Прощание с Дмитрием Хворостовским покажут в прямом эфире

Церемонию прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским и гражданскую панихиду покажут в прямом эфире на большом экране филармонии в его родном Красноярске. Кроме того, увидеть церемонию прощания с певцом можно будет в онлайн-режиме на сайте www.meloman.ru.
Как сообщила РЕН ТВ министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, трансляция начнется в 11.00 по московскому времени.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября после продолжительной болезни — он боролся с раком мозга. Певцу было 55 лет.
Как ранее сообщало «URA.RU», тело Хворостовского будет кремировано. Одну урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 28 ноября. Другую — в Красноярске, на родине певца. Прощание с Хворостовским пройдет 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.