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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:13  06 декабря 2017 0

Тренер Тарасова заявила, что для России «унизительно иметь такого министра спорта»

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Тарасова посоветовала «чистым» спортсменам выступать в Корее под нейтральным флагомФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что для страны «унизительно иметь такого человека, как министр спорта». Тарасова считает его виноватым в отстранении сборной России от Олимпиады-2018 в Южной Корее.

«Унизительно для страны иметь такого человека, как министр спорта, который допустил всю эту ситуацию. Считаю его виноватым, и тех, кто его выдвигал, тоже считаю виноватыми», — сказала Тарасова в интервью Business FM. Она подчеркнула, что российским спортсменам нужно выступать в южнокорейском Пхенчхане даже под нейтральным флагом.

Напомним, допинг-скандал начался, когда министром спорта России еще был Виталий Мутко. В 2016 году, после публикации первого доклада канадского юриста Ричарда Макларена о существовании в России допинг-системы, на Олимпиаду в Рио не пустили российских легкоатлетов, тяжелоатлетов и гребцов. В октябре 2016 года Мутко стал вице-премьером, а его место занял Павел Колобков.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 декабря 2017 года, МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Южной Корее. При этом, как пояснили в комитете, «чистые» спортсмены могут выступить в «команде атлетов из России», но под нейтральным флагом и без российского гимна. Кроме того, Виталий Мутко пожизненно не сможет появляться на Олимпийских играх, как и ряд других российских чиновников.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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