Бузова и Ургант спели дуэтом. ФОТО, ВИДЕО

08:53 09 декабря 2017 0

Ольга Бузова искренне удивляется, что ее не признают настоящей певицей Instagram Ольги Бузовой

Ольга Бузова стала гостем передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и спела дуэтом с ведущим Иваном Ургантом. Впечатлениями от дуэта Бузова поделилась в своем Instagram.

Певица и телеведущая поблагодарила Урганта за то, что тот аккомпанировал ей на фортепиано во время исполнения песни «Хит-парад». Композиция была исполнена в рамках рубрики «Живая Бузова».

В эфире передачи Бузова рассказала, что всегда исполняет песни без фонограммы. Она искренне удивлена тем, что коллеги по цеху не признают ее настоящей певицей и даже испытывают к ней неприязнь.

Ранее Ольга Бузова, ставшая ведущей передачи «Бабий бунт» на «Первом канале», прошла шуточный обряд посвящения в «семью» телеканала, который провели Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев.