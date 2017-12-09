{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 декабря 2017
08 декабря 2017
08:53  09 декабря 2017 0

Бузова и Ургант спели дуэтом. ФОТО, ВИДЕО

Ольга Бузова искренне удивляется, что ее не признают настоящей певицейInstagram Ольги Бузовой

Ольга Бузова стала гостем передачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и спела дуэтом с ведущим Иваном Ургантом. Впечатлениями от дуэта Бузова поделилась в своем Instagram.

Певица и телеведущая поблагодарила Урганта за то, что тот аккомпанировал ей на фортепиано во время исполнения песни «Хит-парад». Композиция была исполнена в рамках рубрики «Живая Бузова».

В эфире передачи Бузова рассказала, что всегда исполняет песни без фонограммы. Она искренне удивлена тем, что коллеги по цеху не признают ее настоящей певицей и даже испытывают к ней неприязнь.

Ранее Ольга Бузова, ставшая ведущей передачи «Бабий бунт» на «Первом канале», прошла шуточный обряд посвящения в «семью» телеканала, который провели Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров