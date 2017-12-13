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13 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:32  13 декабря 2017 0

Ушла эпоха. В Одноклассниках добавили смайкили помимо «классов» ФОТО

«Одноклассники» становятся современнееФото: Митя Алешковский, Instagram, скриншот

Социальная сеть «Одноклассники» обновила интерфейс. Появилась возможность выразить свои эмоции не только кнопкой «Класс», но и новыми смайликами.

«О! в Одноклассниках революционные изменения!» — написал председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директор портала «Такие дела» Митя Алешковский. Он разместил на своей странице в Instagram новые смайлики из «Одноклассников».

К кнопке «Класс» добавились смайлы: «Мило», «Ха-ха», «Грущу» и «Ух ты!» Каждый из них (а также «Класс») пользователи смогут усилить с помощью дополнительных суперэмоций: «Супер!», «Обожаю», «Ахаха», «Печаль» и «Шок!»

Кроме того, соцсеть «Одноклассники» запустила на сайте новый раздел «Услуги и скидки», где пользователи смогут найти полезные приложения партнеров «ОК», пишет газета «Известия». Здесь можно будет оплатить штрафы ГИБДД, купить билеты в кино, записаться к врачу, заказать еду и многое другое, причем со скидками. Для этого нужно иметь привязанную к аккаунту банковскую карту.

Напомним, ранее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в своих приложениях сократили лимит на бесплатное прослушивание музыки с 60 до 30 минут. После этого нужно будет покупать специальную программу либо переходить на веб-версию соцсетей, но там есть свои недостатки.

Ольга Дудорова
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