22:49 01 ноября 2017 1

Получить аудиоудовольствие бесплатно в российском интернете становится все сложнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ВКонтакте и Одноклассники в своих приложениях сократили лимит на бесплатное прослушивание музыки с 60 до 30 минут. После этого нужно будет покупать специальную программу. Либо переходить на веб-версию соцсетей, но там есть свои недостатки.

О сокращении времени бесплатного прослушивания композиций в российских соцсетях заявило United Media Agency (UMA), которое отвечает за лицензионные соглашения Mail.Ru Group, сообщает телеканал 360.

Касается оно только приложений, установленных на мобильных гаджетах. В качестве альтернативы пользователям предлагается либо установить программу с ежемесячной оплатой, либо слушать веб-версии с рекламными вставками.