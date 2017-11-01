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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:49  01 ноября 2017 1

«Одноклассники» и «ВКонтакте» урезали время бесплатной музыки

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Получить аудиоудовольствие бесплатно в российском интернете становится все сложнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ВКонтакте и Одноклассники в своих приложениях сократили лимит на бесплатное прослушивание музыки с 60 до 30 минут. После этого нужно будет покупать специальную программу. Либо переходить на веб-версию соцсетей, но там есть свои недостатки.

О сокращении времени бесплатного прослушивания композиций в российских соцсетях заявило United Media Agency (UMA), которое отвечает за лицензионные соглашения Mail.Ru Group, сообщает телеканал 360.

Касается оно только приложений, установленных на мобильных гаджетах. В качестве альтернативы пользователям предлагается либо установить программу с ежемесячной оплатой, либо слушать веб-версии с рекламными вставками.

Виктор Жуков
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