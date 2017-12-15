Во Франции при столкновении автобуса и поезда пострадали 20 детей

03:11 15 декабря 2017 0

Десятки детей доставлены в больницы с различными травмами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При столкновении автобуса и поезда на юге Франции пострадал 21 школьник, 11 из которых находятся в очень серьезном состоянии, сообщил журналистам премьер-министр Эдуар Филипп.

Помимо них пострадали еще трое взрослых, находившихся в поезде. Что касается погибших, ДТП унесло жизни четверых детей, пишет РИА «Новости».

Авария, как напоминает RT, произошла на переезде недалеко от города Перпиньян. Водитель автобуса по неизвестным пока причинам не только не заметил предупреждающих сигналов, но еще и протаранил закрытый шлагбаум.