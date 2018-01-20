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20 января 2018
06:20  20 января 2018 4

Кадыров наградил лидера «Ночных волков» высшей наградой Чечни

Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, хирург, залдостанов александр
Хирург получил от Рамзана Кадырова на юбилей почетную наградуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, более известного как Хирург, высшей наградой Чечни — орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом чеченский лидер рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей „Хирурга“ — я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова. Сегодня по моему поручению награду ему вручили дорогие братья — депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов», — говорится в сообщении.

Также Кадыров подчеркнул, что Залдостанов, которому исполнилось 55 лет, «первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству».

Орден имени Ахмата Кадырова, по данным из открытых источников, учрежденна 23 августа 2004 года в память о первом президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове, погибшем в результате теракта.

Сергей Демин
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