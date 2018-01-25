Два уральских региона стали лидерами в России по продажам новых машин

14:14 25 января 2018 2

За год в России продано полтора миллиона автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение 2017 года в России было продано 1,46 миллиона новых автомобилей. Около половины от общего числа приходится на десять регионов, где продажи машин шли наиболее активно.

Согласно рейтингу, составленному агентством «Автостат», в тройку лидеров по объему продаж вошли Москва (213 проданных машин), Московская область (118,2 тысячи) и Санкт-Петербург (более 100 тысяч). Кроме того, в первую пятерку попали Татарстан (70,4 тысячи) и Краснодарский край (55 тысяч автомобилей), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во вторую пятерку регионов-лидеров по объемам продаж попали Башкирия, Самарская, Свердловская, Ростовская и Челябинская области. В каждом из этих регионов было продано по 40-50 тысяч машин.