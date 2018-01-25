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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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25 января 2018
14:14  25 января 2018 2

Два уральских региона стали лидерами в России по продажам новых машин

Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, автосалон, продажа авто
За год в России продано полтора миллиона автомобилейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение 2017 года в России было продано 1,46 миллиона новых автомобилей. Около половины от общего числа приходится на десять регионов, где продажи машин шли наиболее активно.

Согласно рейтингу, составленному агентством «Автостат», в тройку лидеров по объему продаж вошли Москва (213 проданных машин), Московская область (118,2 тысячи) и Санкт-Петербург (более 100 тысяч). Кроме того, в первую пятерку попали Татарстан (70,4 тысячи) и Краснодарский край (55 тысяч автомобилей), сообщает «Федеральное агентство новостей».

Во вторую пятерку регионов-лидеров по объемам продаж попали Башкирия, Самарская, Свердловская, Ростовская и Челябинская области. В каждом из этих регионов было продано по 40-50 тысяч машин.

Игорь Чукреев
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