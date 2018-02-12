Российские олигархи испугались санкций и возвращают деньги на родину

21:53 12 февраля 2018 4

Приток средств увеличился из Швейцарии, Австрии и Великобритании Фото: Pixabay

Компания Sberbank Private Banking сообщила о рекордном притоке денег в Россию из-за рубежа. Состоятельные россияне стали переводить деньги в подразделение корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы Сбербанк в ожидании новых американских санкций.

Приток средств россиян зафиксирован из Швейцарии, Великобритании и Австрии. Глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова в рамках пресс-брифинга сообщила, что ожидание санкций от американской стороны привело к притоку денег от россиян, хранивших их раньше в Европе, сообщают Nation News.

По данным финансовой организации, средний чек вырос до 3,8 миллиона долларов. Раньше он составлял 2,3 миллиона долларов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Западу вскоре надоест политика санкций. Использование ограничительных мер убыточно для обеих сторон и приводит к упущенной выгоде, уверен Путин. По его словам, той же самой точки зрения придерживаются и бизнесмены из других стран.