Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе затеяла ссору со спортивным журналистом Дмитрием Егоровым. Инцидент произошел во время мужской марафонской гонки на Олимпиаде в Южной Корее.
Егоров, вопреки просьбе Вяльбе, снял ее реакцию на гонку. Сама знаменитая спортсменка из-за дисквалификации Международного олимпийского комитета может наблюдать соревнования только с трибуны. Увидев, что журналист снимает ее на камеру, Вяльбе сильно возмутилась: «Ты потом во всякие „ютубы“ выкладываешь, как я матом ругаюсь».
Егорову пришлось извиниться перед главой ФЛГР, после чего они пожали друг другу руки, пишет «Газета.ру».Лыжный марафон стал успешным для россиян: уроженец Тюмени Александр Большунов выиграл серебро, Андрей Ларьков стал третьим.