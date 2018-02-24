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24 февраля 2018
13:41  24 февраля 2018 1

Уральский лыжник принес России серебро на Олимпиаде в Пхенчхане

Тюменец принес России еще одну серебряную медальФото: страница Александра Большунова, «ВК»
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Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем с общего старта на Олимпийских играх в Пхенчхане. Второй уралец — Денис Спицов — в этот раз занял 20-е место.

Обладатель золота, финн Ийво Нисканен, преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды, Большунов уступил ему 18,7 секунды. Россиянин Андрей Ларьков пришел третьим, сообщает RT. Теперь в активе россиян одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Это превосходит результат соотечественников на Играх 2014 года в Сочи.

Отметим, что лыжные гонки начались со скандала. Француз Морис Манифика заявил шведским журналистам, что через четыре года в отношении Дениса Спицова могут «всплыть новые истории». Хамский намек на допинговый скандал не смутил россиян и не помог их соперникам. Француз же получил язвительную отповедь от восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена.

Как уже сообщало «URA.RU», Александр Большунов и Денис Спицов являются воспитанниками Тюменского центра спортивной подготовки. Еще до последних результатов губернатор Владимир Якушев пообещал крупные премии землякам.

Владимир Васин
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