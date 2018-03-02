Компании кремлевского ресторатора лишились контрактов с Минобороны

18:35 02 марта 2018 0

Компании Пригожина больше не оказывают военным клининговые услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, по итогам 2017 года лишились большого числа контрактов на обслуживание и уборку военных городков. При этом даже по уже исполненным договорам им не всегда удается получить свои деньги без судебных разбирательств.

Если в 2016 году компании бизнесмена заключили с Минобороны контрактов на 13 миллиардов рублей, то по итогам 2017 года общая сумма договоров составила менее миллиарда, пишет Meduza со ссылкой на расследование, опубликованное The Bell. Кроме того, по некоторым контрактам компаниям Пригожина приходится взыскивать деньги через суд.

«Можно предположить, что Пригожин просто регистрирует новые компании, которые получают господряды. Но владелец одного из сторонних подрядчиков Минобороны утверждает, что компании Пригожина больше не оказывают военным клининговые услуги. Владелец другой компании, работающей на этом рынке, это подтверждает. По его словам, казармы теперь моют сами солдаты — так было до 2010 года», — отмечает The Bell. Напомним, ресторатор Пригожин считается человеком из «ближнего окружения» российского президента.