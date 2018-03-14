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14 марта 2018
20:40  14 марта 2018 0

Социологи рассказали о развитии России в последние 17 лет

Зимняя Москва, набережная, москва, москва-река, зима, снег, кремль, зарядье, большой москворецкий мост
С 2000 года Россия достигла экономического подъема, а благосостояние россиян значительно улучшилосьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил свой проект «Россия удивляет», в котором собраны итоги развития страны в период с 2000 по 2017 годы. Этот временной промежуток в истории России социологи рассмотрели в трех аспектах — «возрождение», «кризис» и «будущее».

Начиная с 2000 года стране удалось достичь экономического подъема и приобрести статус энергетической сверхдержавы, говорится в материале ВЦИОМ. Так, индекс Оукена (сумма уровня безработицы и величины инфляции) за 17 лет уменьшился на 22,3 пункта, что по динамике сравнимо с США во времена Джона Кеннеди и периодом президентства в Штатах Рональда Рейгана. При этом темпы роста ВВП в России превышают среднемировые, а условия для ведения бизнеса улучшились радикально — страна оказалась уже на 35 месте в рейтинге, по данным доклада «Doing business-2018».

В то же время на новый уровень вышло материальное благополучие россиян — благосостояние своей семьи положительно оценивают уже 80% граждан. Если в 1992 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 33,5%, то в 2016 — 13,5%.

Специалисты также отмечают рост потенциала российской науки, в стране регистрируется все больше инновационных разработок. Всеобщая компьютеризация и возрастающая доступность интернета для населения — еще одна черта последних 17 лет. При этом нельзя не отметить другой тренд — все более активное стремление россиян вести здоровый образ жизни. К 2017 году три четверти россиян так или иначе занимаются спортом, а употребление алкоголя стабильно снижается.

Дарья Корчак
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