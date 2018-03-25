11:25 25 марта 2018 0

«Нива» — первый внедорожник отечественного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети появились изображения автомобиля «Нива» нового поколения. Дизайнеры превратили первый внедорожник отечественного производства в современный кроссовер.

Один из вариантов концепта «Нивы» публикует портал «Колеса.Ру». Силуэт автомобиля стал более плавным, а передняя часть немного схожа с классической Lada 4×4, пишет Nation News. При этом характеристики машины практически не поменялись, а ценник остался демократичным, что дает «Ниве» возможность конкурировать с другими автомобилями на мировом рынке.