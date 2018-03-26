Президентские выборы обнажили судьбу «крымского консенсуса»

16:49 26 марта 2018 0

Президентские выборы проходили в годовщину присоединения Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президентские выборы марта 2018 года показали наивысший уровень консолидации и единения общества в истории современной России, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «Крымский консенсус, который некоторые эксперты спешили похоронить, действует до сих пор. Более того, он постоянно подпитывается все новыми и новыми угрозами. Посмотрите на ситуацию в Донбассе, Сирии, обвинения Запада в наш адрес из-за отравления [Скрипаля] в Великобритании. Власть эффективно использовала объединение народа вокруг внешней угрозы», — рассказал Исаев «URA.RU».

Он полагает, что в отношениях России и Запада пройдена точка невозврата и граждане РФ прекрасно понимали это, отдавая свой свой голос на выборах. «Выстроить разумные отношения с мировым сообществом, не потеряв национального суверенитета, отныне не получится. Рубикон перейден, договориться с Западом на более или менее приемлемых условиях невозможно, а основными инструментами в переговорах с нами будут лишь сила и давление», — считает политолог.

Однако высокий процент, который получил Владимир Путин на выборах, налагает и дополнительную ответственность. «Путин сконцентрировал на своей фигуре все политические фланги: и левых, и националистов, и монархистов, и кого угодно. Но теперь ему придется отвечать абсолютно за все, что происходит в стране», — заключил эксперт.

Выборы президента прошли 18 марта. Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, телеведущая Ксения Собчак — 1,68%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.