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04 апреля 2018
19:23  04 апреля 2018 1

В России начали массово закрывать торговые центры

Клипарт. Санкт-Петербург, торговый центр
Надзорное ведомство нашло множество нарушений безопасностиФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Генпрокуратура провела массовую проверку торговых центров по стране. Часть из них были закрыты по соображениям безопасности.

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15», — цитирует телеканал RT заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного по итогам проверок. Среди зафиксированных нарушений: отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, 41 из которых дети. При расследовании трагедии было обнаружено большое количество различных нарушений норм противопожарной безопасности, что и привело к трагедии. 28 марта в России был объявлен национальный траур, напоминает ИА FlashNord.

Игорь Чукреев
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