В России начали массово закрывать торговые центры

19:23 04 апреля 2018 1

Надзорное ведомство нашло множество нарушений безопасности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Генпрокуратура провела массовую проверку торговых центров по стране. Часть из них были закрыты по соображениям безопасности.

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15», — цитирует телеканал RT заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного по итогам проверок. Среди зафиксированных нарушений: отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов и неработающие системы пожаротушения и сигнализации.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека, 41 из которых дети. При расследовании трагедии было обнаружено большое количество различных нарушений норм противопожарной безопасности, что и привело к трагедии. 28 марта в России был объявлен национальный траур, напоминает ИА FlashNord.