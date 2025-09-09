Профессор заступился за аспирин, который называли смертельным лекарством

Аспирин противопоказан людям с повышенной склонностью к кровотечениям, однако при назначении врачом это лекарство может спасти жизнь пациента. Об этом сообщил врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. По его словам, эффективность и безопасность приема аспирина полностью зависят от индивидуальных показаний и состояния здоровья человека.
«Есть ситуации, в которых аспирин полезен, важен и эффективен. А в других ситуациях, например, у людей с повышенной склонностью к кровотечениям, это будет вредно. Нет ничего на 100% полезного или на 100% вредного. Но аспирин спас миллионы людей, поэтому ставить клеймо не нужно», — пояснил Продеус в беседе с «Национальной службой новостей».
Специалист отметил, что прием любых медикаментов без консультации с врачом крайне нежелателен. Если человек самостоятельно выбирает себе препараты, это вызывает обоснованные опасения. Следует помнить, что лекарства не являются безобидными средствами: даже те из них, которые считаются относительно безопасными, имеют определенные показания, противопоказания и могут вызывать побочные эффекты. По словам Продеуса, решение о назначении аспирина должно приниматься только после консультации с врачом и тщательного обследования пациента.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аспирин занимает первое место среди наиболее опасных лекарственных средств в России. Медик подчеркнул, что именно этот препарат чаще других становится причиной летальных исходов среди населения страны. Эксперт пояснил, что из-за выраженного эффекта по разжижению крови препарат может привести к развитию внутричерепных кровоизлияний и сильных кровотечений.
