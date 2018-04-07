В Приморье из-за неисправной электропроводки погибли 6 человек

06:15 07 апреля 2018 0

Пожар начался из-за короткого замыкания Фото: depositphotos.com

В Приморском крае в результате пожара в жилом доме погибли 6 человек, в том числе — ребенок. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.

Инцидент произошел в ночь 7 апреля в городе Уссурийск. После того, как пожарным удалось справиться с огнем на месте пожара были обнаружены тела четырех женщин и ребенка. Еще один пострадавший — мужчина, скончался в больнице. Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, что проблемы с электропроводкой могли стать одной из причин страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. По данным СКР, пучки высоковольтных проводов вопреки требованиям безопасности были проложены через игровой зал, в результате чего могло произойти короткое замыкание.