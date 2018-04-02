В батутном зале «Зимней вишни» нашли высоковольтные провода

23:34 02 апреля 2018 1

Высоковольтные провода свисали с потолка батутного парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При осмотре сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове следователи-криминалисты обнаружили пучки высоковольтных проводов, проложенных через батутный парк вопреки требованиям безопасности. Информация об этом содержится в видеоролике, опубликованном пресс-службой СКР.

«Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил проложены транзитом через зал батутного центра»-, отмечается в докладе следственной группы СКР. Отмечается, что пучок с высоковольтными проводами находился прямо над бассейном с батутами, сделанными из легковоспламеняющихся материалов. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания, после чего пламя и дым распространились по всему зданию.

Представитель следственной группы добавил, что большинство находившихся в кинозале скончались от отравления продуктами горения, поскольку не могли выйти из зала. Самая большая группа погибших обнаружена перед одной из закрытых дверей. При этом неясно, почему они не воспользовались второй дверью. «По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью» — говорится в видеоролике СКР.

Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами инцидента стали 64 человека. 28 марта в стране был объявлен день траура. Среди основных версий случившегося также называется поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.