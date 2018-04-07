10:05 07 апреля 2018 0

По факту возгорания возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Фото: СК РФ по Приморскому краю

Следователи изучают место пожара в Уссурийске, где погибли шесть человек. Снимки с места трагедии Следственный комитет РФ по Приморскому краю опубликовал на своем сайте.

Пожар в жилом доме в Уссурийске произошел в ночь на 7 апреля. После тушения спасатели нашли на месте ЧП тела четырех женщин и одного ребенка. Еще один человек скончался в больнице, сообщает телеканал 360.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Точную причину установит экспертиза. Тем временем в СК возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».