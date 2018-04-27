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27 апреля 2018
26 апреля 2018
06:12  27 апреля 2018 0

Кержаков возмутился пьянством тренера в фильме Козловского

Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, кержаков александр
По словам спортсмена, кинолента получилась неплохойФото: Антон Белицкий © URA.RU

Главный тренер юношеской сборной России (игроки в возрасте до 17 лет) и бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков поделился впечатлениями о спортивной драме Данилы Козловского «Тренер».

Кержакову не понравился в фильме один момент, когда тренер в нетрезвом виде приходит на тренировку. А так, по его мнению, все было сделано вполне реалистично. «В фильме играли профессиональные футболисты, думаю они подсказывали сценаристам в каких-то моментах. В целом получился неплохой фильм», — рассказал «Известиям» экс-игрок «Зенита».

Напомним, спортивная кинолента Данилы Козловского «Тренер» стала лидером кинопроката в России. По итогам выходных, картина заработала более 324 миллионов рублей. Громкий скандал вокруг актера начался после его слов о хамстве и грубости российского зрителя, который не смог по достоинству оценить трейлер его режиссерского дебюта.

Александр Черноскутов
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