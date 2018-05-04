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04 мая 2018
03 мая 2018
02:54  04 мая 2018 0

СМИ: власти Британии разработали план по изоляции России

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, джонсон борис
Борис Джонсон считает, что у Лондона есть «международная поддержка»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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В этом году власти Великобритании собираются использовать серию предстоящих международных саммитов, чтобы выработать всеобщую стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет российская сторона.

По данным газеты The Guardian, дипломаты из Британии намерены на саммитах «Большой семерки» (G7), «Большой двадцатки» (G20), НАТО и Евросоюза укрепить союз против России, который был поспешно создан британским МИД после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам источника издания в правительственных кругах, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает реакцию РФ на отравление Скрипалей в Солсбери и предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума «поворотным моментом».

«Сфера деятельности, которой Великобритания, скорее всего, будет придерживаться, заключается в противодействии российской дезинформации и определении механизма для установления ответственных за применение химического оружия», — подчеркнул он.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что страны «Большой семерки» разработают специальную для изучения «враждебного поведения» России. По его словам, российская сторона демонстрирует свою враждебность во всех возможных проявлениях, таких как, «дезинформация, кибератака, покушение на убийство».

Александр Черноскутов
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