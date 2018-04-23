«Большая семерка» создаст спецгруппу для изучения «враждебного поведения» России

22:21 23 апреля 2018 0

Борис Джонсон заявил о «разрушительном влиянии» России Фото: flickr.com

Страны «большой семерки» (G7) создадут специальную группу, которая будет изучать «враждебное поведение» России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Необходимость ответа на «разрушительное влияние» России стала темой для обсуждения министров иностранных и внутренних дел стран G7, сказал Джонсон. «Мы решили создать группу G7, которая будет изучать враждебное поведение России во всех возможных проявлениях, будь то кибератака, дезинформация, покушение на убийство», — приводит слова британского министра телеканал «Дождь». Россия, по его словам, распространяет фейковые новости, умело используя самые разные механизмы.

Напомним, встреча стран G7 проходит с 21 по 23 апреля в канадском Торонто. В «большую семерку» входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Кризис в Сирии и конфликт на востоке Украины заявлены как главные темы нынешней встречи.