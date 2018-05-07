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07 мая 2018
06 мая 2018
07:45  07 мая 2018 0

США оставят «Русал» под санкциями из-за зятя Ельцина

Офис
План по исключению «Русала» из санкционного списка под угрозойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
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План группы компаний En+ Group по снятию санкций с подконтрольной ей компании «Русал» может сорваться. Причина в том, что 11% акций группы принадлежат близким Олега Дерипаски.

По состоянию на конец 2017 года, сам Дерипаска владел 68,5% акционерного капитала En+ Group, а 11,4% принадлежали членам его семьи, передает РБК. Из них на 1 января текущего года 5,8% принадлежали его жене Полине; 1,75% — тестю Валентину Юмашеву, являющемуся зятем Бориса Ельцина; и 1,84% — другим родственникам, утверждает издание.

По мнению экспертов, опрошенных агентством, то, что Дерипаска согласился снизить свою долю участия в акционерном капитале En+ «до уровня ниже 50%», может не удовлетворить американский минфин. Они считают, что там будут рассматривать долю Дерипаски и его близких в качестве одного целого. Как полагают специалисты, от Дерипаски могут потребовать либо увеличить количество продаваемых им акций, либо полного выхода из капитала его родных или его самого.

Напомним, ранее компания «Русал» попала в американский санкционный список. Финансовое ведомство США заявило, что Вашингтон может исключить «Русал» из этого перечня, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. В конце апреля он согласился снизить свою долю в En+ Group, которой принадлежит контрольный пакет акций «Русала».

Виктор Жуков
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