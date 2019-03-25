Жители самого протестного поселка Прикамья отправили письмо Путину

Жители поселка пожаловались в Кремль Фото: Сайт Президента России

В Прикамье жители Полазны, протестующие против включения поселка в Добрянский городской округ, обратились напрямую к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом «URA.RU» рассказал участник инициативной группы Василий Шиховцов.

По словам Шиховцова, обращение на имя президента России было направлено в конце прошлой недели. Кроме того, активисты потребовали вмешаться в ситуацию краевого омбудсмена Павла Микова. По мнению жителей, проект объедения территорий нарушает их конституционные права. Шиховцов также отметил, что жители поселка готовятся оспаривать решение краевых властей в суде. «Закон о создании Добрянского городского округа уйдет на подпись губернатору в середине апреля — после этого мы намерены обратиться в суд, чтобы отстоять прежний статус Полазны», — добавил Шиховцов.

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о массовом протесте в Полазне. За короткий срок более шести тысяч местных жителей высказались против слияния поселка с Добрянским городским округом. Несмотря на волну протестов, 22 марта законопроект был принят краевым Заксобранием. По оценкам министра территориального развития Прикамья Александра Борисова, новая модель муниципального управления позволит сэкономить бюджетные средства и привлечь дополнительные ресурсы из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ.