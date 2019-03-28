Вор в законе Виталик Махачкалинский попал в больницу

По предварительной информации, у вора в законе обострилось хроническое заболевание Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вор в законе Виталий Изгилов, известный как Виталик Махачкалинский и Зверь, госпитализирован. По предварительным данным, мужчина обратился к врачам из-за обострившегося хронического заболевания, сообщает РЕН ТВ.

В больницу 59-летнего мужчину сопровождало большое количество охранников. Изголов стал известен общественности после задержания силовиками Испании во время операции «Оса» в 2005 году по подозрению в легализации преступных средств. Однако вскоре он был выпущен под залог. Спустя три года Зверь был снова арестован в ходе громкой операции «Тройка». Виталию Изгилову было предъявлено обвинение в отмывании денег. Он отсидел в испанских тюрьмах 3,5 года и в октябре 2015 года был экстрадирован в Россию.