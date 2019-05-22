Япония спросила россиян о судьбе Южных Курил

Токио провел телефонный опрос среди жителей Курил Фото: depositphotos.com

Более половины россиян, проживающих на территории Курильских островов, высказались против передачи этих территорий Токио. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного МИД Японии.

«Японский МИД провел телефонный опрос жителей Курил», — пишет «Утро.ру». Согласно результатам исследования, 53% опрошенных выступили за безоговорочное сохранение Южных Курил в составе России. Передать острова Японии согласились всего 2% россиян. А 43% респондентов заявили, что вопрос территориальной принадлежности Курил нужно решить так, чтобы были учтены интересы и Москвы, и Токио.

В опросе приняли участие россияне, проживающие на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан, и Хабомаи. На вопросы японских социологов ответили 3,6 тысяч граждан в возрасте от 18 до 69 лет.

Официальный Токио заявил о своем намерении «вернуть» Курильские острова в начале 2018 года. Япония требовала пересмотреть условия Мирного договора, заключенного с СССР после Второй мировой войны. Переговоры лидеров двух стран, Владимира Путина и Синдзо Абэ, пока ни к чему не привели. Японские депутаты даже предложили «отвоевать» острова, напоминает «Национальная служба новостей».