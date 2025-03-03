Лепс попал под уголовную статью на Украине

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На Украине заочно предъявили подозрение Григорию Лепсу
На Украине заочно предъявили подозрение Григорию Лепсу Фото:

На Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает артиста в поддержке военных действий России на украинской территории.

«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — говорится в сообщении ведомства. Оно размещено в telegram-канале украинской службы безопасности. По их данным, артист якобы виновен в содеянном, однако полной уверенности в этом нет.

Как сообщает служба, Лепсу предъявили подозрение на основании его публичных высказываний в поддержку российской армии. Подробности дела и возможные последствия для артиста пока не раскрываются.

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На Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает артиста в поддержке военных действий России на украинской территории. «СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — говорится в сообщении ведомства. Оно размещено в telegram-канале украинской службы безопасности. По их данным, артист якобы виновен в содеянном, однако полной уверенности в этом нет. Как сообщает служба, Лепсу предъявили подозрение на основании его публичных высказываний в поддержку российской армии. Подробности дела и возможные последствия для артиста пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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