Лепс попал под уголовную статью на Украине

На Украине заочно предъявили обвинение в адрес российского певца Григория Лепса. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает артиста в поддержке военных действий России на украинской территории.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — говорится в сообщении ведомства. Оно размещено в telegram-канале украинской службы безопасности. По их данным, артист якобы виновен в содеянном, однако полной уверенности в этом нет.
Как сообщает служба, Лепсу предъявили подозрение на основании его публичных высказываний в поддержку российской армии. Подробности дела и возможные последствия для артиста пока не раскрываются.
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