В Минобороны отреагировали на сообщения об ужесточении призыва

Министерство заявило, что призывников не направляли и не направляют к военным медикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минобороны заявили, что призывников не будут направлять на обследование к военным медикам. Таким образом ведомство отреагировало на сообщения СМИ о том, что поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» ужесточат условия призыва.

«Призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали», — передает телеканал «Звезда» сообщение министерства. В ведомстве уточнили, что при необходимости дообследования призывник направляется в учреждения, список которых утверждается главой призывной комиссии. Согласно действующему совместному приказу Минобороны и Минздрава, в списки попадают только гражданские медицинские учреждения.

О том, что поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» расширят полномочия призывных комиссий, сообщала газета «Известия» со ссылкой на учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева. Он заявил, что врачи смогут перепроверять здоровье тех, кто уже получил отсрочку, дважды в год. Также, по словам Жердева, ведомство получит право ставить под сомнение заключения гражданских врачей и будет направлять мужчин на обследования в госпитали.

В Госдуме заявили, что поправки направлены на реализацию гражданами РФ своих прав на службу в армии, передает «Национальная служба новостей». «URA.RU» писало, что мера позволит призывать мужчин даже с тяжелыми заболеваниями.