Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Об этом журналистам рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.
Ведомство просит внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые расширят полномочия призывных комиссий. В частности, предлагается дать право врачам перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку от службы, дважды в год (во время призывных кампаний).
Более того, Минобороны предлагает позволить врачам ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять молодых людей на обследование в госпитали, пишет газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты выразили опасения, что изменения могут усложнить жизнь тем, кто действительно имеет серьезные диагнозы и даже инвалидности.