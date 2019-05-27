26 мая 2019

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 06:50
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Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи
Врачам хотят дать право перепроверять диагнозы призывниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах. Об этом журналистам рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Ведомство просит внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые расширят полномочия призывных комиссий. В частности, предлагается дать право врачам перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку от службы, дважды в год (во время призывных кампаний).

Более того, Минобороны предлагает позволить врачам ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять молодых людей на обследование в госпитали, пишет газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты выразили опасения, что изменения могут усложнить жизнь тем, кто действительно имеет серьезные диагнозы и даже инвалидности.

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