Валентина Матвиенко возмущена поступком мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала уйти в отставку главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который обвиняется в нападении на тележурналиста.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами (…) Рукоприкладство, эта хамская манера, такая грубая и неуважительная. Это просто запредельно», — заявила Матвиенко на обсуждении вопроса по поведению Зайцева, слова спикера приводит «Интерфакс». «Уйди в отставку! Какое ты вообще имеешь моральное право после этого работать?», — добавила Матвиенко, поддерживая слова сенатора Алексея Пушкова о том, что после подобных скандалов любой чиновник должен добровально уходить с должности.

«Он дискредитирует и своих коллег, глав других регионов. Пребывание его на этой должности я считаю невозможным как минимум по морально-этическим соображениям. Вообще хорошо было бы, чтобы у нас начала утверждаться культура добровольного ухода в отставку после такого рода скандалов, потому что пребывание человека в должности при таких условиях выглядит достаточно странно и на мой взгляд, дискредитирует некоторые ступени региональной власти», — цитирует Пушкова RNS .

Поводом для обсуждение стало то, что Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» после вопрос о том, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях.

В отношении главы района возбуждено уголовного дела по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).