29 мая 2019

Матвиенко и Пушков выгоняют с должности мэра, напавшего на журналиста. ВИДЕО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 00:39
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко возмущена поступком мэраФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала уйти в отставку главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который обвиняется в нападении на тележурналиста.

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами (…) Рукоприкладство, эта хамская манера, такая грубая и неуважительная. Это просто запредельно», — заявила Матвиенко на обсуждении вопроса по поведению Зайцева, слова спикера приводит «Интерфакс». «Уйди в отставку! Какое ты вообще имеешь моральное право после этого работать?», — добавила Матвиенко, поддерживая слова сенатора Алексея Пушкова о том, что после подобных скандалов любой чиновник должен добровально уходить с должности.

«Он дискредитирует и своих коллег, глав других регионов. Пребывание его на этой должности я считаю невозможным как минимум по морально-этическим соображениям. Вообще хорошо было бы, чтобы у нас начала утверждаться культура добровольного ухода в отставку после такого рода скандалов, потому что пребывание человека в должности при таких условиях выглядит достаточно странно и на мой взгляд, дискредитирует некоторые ступени региональной власти», — цитирует Пушкова RNS.

Поводом для обсуждение стало то, что Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» после вопрос о том, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях.

В отношении главы района возбуждено уголовного дела по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...